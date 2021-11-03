أمريكا تعيد 31 مهاجرا إلى كوبا بعد القبض عليهم في عرض البحر

قال خفر السواحل الأمريكي، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة أعادت إلى كوبا 31 مهاجرا تم القبض عليهم في أربع عمليات اعتراض في البحر منذ أواخر أكتوبر/ تشرين الأول.

واشنطن- سبوتنيك. وأضاف كبير الضباط، جيريمي ويفر، في بيان: "سنواصل إعطاء أولوية قصوى لتسيير الدوريات في الخارج لمنع الهجرة غير الشرعية وإنقاذ الأرواح عن طريق إبعاد المهاجرين عن بيئات غير آمنة وردع نشاط المهاجرين غير الشرعيين الخطير".

جرت المواجهة الأولى في 27 أكتوبر على بعد 43 ميلا جنوبي كي ويست، أقصى نقطة في جنوب الولايات المتحدة في ولاية فلوريدا، وأعقب ذلك ثلاث عمليات اعتراض الأسبوع الماضي بالقرب من ساحل فلوريدا.

وأضاف البيان أنه بالإضافة إلى المهاجرين الذين أعيدوا إلى الوطن، نُقل اثنان من المهربين المشتبه بهم إلى وكالة الجمارك وحماية الحدود.

في السنة المالية 2021، التي انتهت في 30 سبتمبر/ أيلول، اعترض خفر السواحل 838 مهاجرا كوبيا مقارنة بـ49 في السنة المالية 2020، وفقا للبيان.

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