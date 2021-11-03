النقل البيلاروسية: لن يتم تشغيل أي طائرة من طراز "آن 12" حتى اكتمال التحقيق بحادثة إيركوتسك

أكد، اليوم الأربعاء، مدير إدارة الطيران في وزارة النقل البيلاروسية، أرتيوم سيكورسكي، بأنه لن يتم تشغيل أي طائرة من طراز "آن 12" البيلاروسية حتى اكتمال التحقيق في أسباب تحطم واحدة مماثلة تابعة للطيران البيلاروسي بالقرب من إيركوتسك.

ونقلت وكالة أنباء "بيلتا" عن سيكورسكي، قوله إن "إدارة الطيران اتخذت قرارا بتعليق التشغيل التجاري لطائرة "آن 12" التابعة للطيران البيلاروسي لحين انتهاء التحقيق".

وأضاف أن أسباب الحادث في نهاية التحقيق ستعلن من قبل لجنة شُكلت خصيصا.

في وقت سابق من اليوم ، أخبر ممثل خدمات الطوارئ وكالة "سبوتنيك" أن طائرة النقل "آن 12"، عند هبوطها بالقرب من إيركوتسك، قد سقطت بسبب عطل فني أو سوء الأحوال الجوية.

وقال المصدر: "ندرس احتمالين رئيسيين لتحطم الطائرة - عطل فني أو سوء الأحوال الجوية".

وأضاف أنه يجري التحقيق في ملكية الطائرة، مشيرا إلى أن "الطائرة اختفت على بعد 7 كيلومترات من إيركوتسك، بالقرب من بلدة بيفوفاريخا".

وفقا لبيانات أولية، كان هناك 8 أشخاص على متن الطائرة. وتم إرسال وحدات الإنقاذ إلى مكان السقوط المحدد.

وقالت وزارة النقل في بيلاروسيا: "إن طاقم الطائرة تضمن 7 أشخاص، 2 من روسيا، 2 من أوكرانيا و3 من بيلاروسيا".

وأعلن متحدث باسم دائرة الطوارئ الروسية، اليوم الأربعاء، عثور رجال الإنقاذ على أحد الصندوقين الأسودين للطائرة من طراز "آن 12" التي سقطت اليوم في مقاطعة إيركوتسك، في مكان تحطمها.