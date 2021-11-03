مسؤول أمريكي: نشهد تراجعا ملحوظا في "الهجمات الإلكترونية" القادمة من روسيا

قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة لاحظت وجود تراجع واضح في "هجمات إلكترونية" تتعرض لها بلاده، يزعم أن مصدرها هو روسيا، ويقول إن هذا التراجع جاء بعد القمة الأمريكية الروسية الأخيرة في جنيف.

وأوضح كريس إنغليس، مدير الوكالة الحكومية الأمريكية المسؤولة عن مكافحة الهجمات الإلكترونية "السيبرانية"، أن هذا التراجع أصبح واضحا بعد القمة الثنائية بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين ، التي انعقدت في جنيف في يونيو/ حزيران الماضي.

وتابع المسؤول الأمريكي حديثه عن الهجمات الإلكترونية التي يزعم أن مصدرها روسيا: "من المبكر أن نحدد السبب في تراجعها سواء كان من الروس أو من القيادة الروسية"، مضيفا: "نريد أن نتأكد من أن ذلك سيستمر".

وعقب القمة الروسية الأمريكية، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في يوليو/ تموز، إنه ليس واثقا مما إذا كانت روسيا متورطة في "هجوم الفدية السيبراني الأخير" في الولايات المتحدة.

وقال فياتشيسلاف زاكورجيفسكي، مدير قسم أبحاث الفيروس الإلكتروني في شركة "كاسبيرسكي لاب"، قال إن ضحايا هجمات فيروس رانسوم وير- "الفدية" المشفر الذي هاجم كانت شركات في أوكرانيا وتركيا وألمانيا، لكن العدد الأكبر في روسيا.

وتعد قضية الهجمات السيبرانية من أهم القضايا الخلافية بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.

وخلال قمة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن الأخيرة، توصل الطرفان لاتفاق حول إطلاق حوار ثنائي على مستوى الخبراء بشأن ضمان الأمن في المجال السيبراني.

© Sputnik . Mikhail Metzel صورة جماعية - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن في فيلا "لا غرانج" في جنيف، سويسرا 16 يونيو 2021

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قال مدير الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، إن روسيا ستقوم بضمان أمنها السيبراني في ضوء تعزيز حلف الناتو لإمكانياته في هذا المجال.

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