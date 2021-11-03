الأمم المتحدة تتواصل مع طالبان للتأكد من عدم تأثر مساعداتها بقرار حظر العملات الأجنبية

أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، أن المنظمة تتواصل مع حركة طالبان (المحظورة في روسيا) للتأكد من أن قرارها بحظر التعامل بالعملات الأجنبية، لن يؤثر على المساعدات.

القاهرة - سبوتنيك. وأوضح حق، اليوم الأربعاء، خلال موجز صحافي: "الأمم المتحدة في تواصل مع حركة طالبان، للتأكد من أن قرارها الأخير بحظر التعامل بالعملات الأجنبية، لن يعرقل عملياتها الإنسانية في أفغانستان".

وتابع: "نحن نتواصل مع السلطات الفعلية، ونعمل من أجل استمرار عملياتنا على الأرض والتأكد من الحفاظ على الجهود الإنسانية على الأرض"، موضحا: "ما نحاول أن نقوم به هو التأكد من أنه لن يكون له تأثير على عملياتنا".

وأمس الثلاثاء، قررت حكومة طالبان، حظر التعامل بالعملات الأجنبية في أفغانستان واتخاذ إجراءات قانونية ضد من يخالف ذلك القرار، معتبرة أن ذلك يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.

وبحسب بيان لطالبان نشره المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد عبر تويتر: "إعلان الإمارة الإسلامية فرض حظرا كاملا على استخدام العملات الأجنبية في الدولة"، مضيفا: "يتطلب الوضع الاقتصادي والمصالح الوطنية في البلاد أن يستخدم جميع الأفغان العملة الأفغانية في كل معاملة".

وشدد البيان: "توجه الإمارة الإسلامية جميع المواطنين وأصحاب المتاجر والتجار ورجال الأعمال وعامة الناس لإجراء جميع المعاملات بالعملة المحلية من الآن فصاعدًا والامتناع بشكل صارم عن استخدام العملات الأجنبية"، منوها "استخدام العملات الأجنبية له تأثير سلبي على اقتصاد البلاد".

وأكدت الحركة أن "أي شخص يخالف هذا الأمر سيواجه إجراءات قانونية".

ويأتي ذلك في وقت تتفاقم فيه الأزمة الاقتصادية التي أعقبت تولي طالبات السلطة وانهيار الحكومة السابقة، مما جعل الملايين يواجهون صعوبات في تحمل ارتفاع أسعار الغذاء وغيره من الضروريات الأساسية.