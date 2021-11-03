البنتاغون ينفي مزاعم إيران حول محاولة البحرية الأمريكية قرصنة ناقلة نفط إيرانية

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، يوم الأربعاء، إن مزاعم طهران بأن البحرية الأمريكية حاولت الاستيلاء على سفينة محملة بالنفط الإيراني "كاذبة وغير صحيحة"، وأن البحرية الأمريكية تتصرف وفقًا للقانون الدولي.

واشنطن - سبوتنيك. وقال كيربي في إيجاز صحفي، "المزاعم الإيرانية خاطئة تمامًا وغير صحيحة. لم يكن هناك مثل هذا الجهد من قبل القوات البحرية الأمريكية للاستيلاء على أي شيء. ما يشير إليه هذا يعود إلى 24 تشرين الأول/أكتوبر، حيث قامت البحرية الأمريكية بمراقبة القوات الإيرانية التي صعدت بشكل غير قانوني على سطح سفينة تجارية في بحر عمان".

وقال كيربي أيضًا إن الولايات المتحدة تصرفت وفقًا للقانون الدولي، في حين أن تصرفات إيران تقوض حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الأربعاء، إن الحرس الثوري أحبط محاولة أميركية للاستيلاء على حاملة نفط إيرانية في بحر عمان.

وأوضح مصدر مطلع للتلفزيون الإيراني، أنه "تم، من قبل قوات حرس الثورة الإسلامية، إحباط محاولة أمريكية لقرصنة النفط الإيراني في بحر عمان".

وتابع "القوات الأمريكية صادرت حاملة تحمل النفط الإيراني ونقلت النفط إلى حاملة أخرى، إلا أن عملية القرصنة أحبطت من قبل إنزال جوي لحرس الثورة".

واستعادت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الناقلة النفطية وقامت بإعادتها للمياه الإقليمية الإيرانية، وفقا للتلفزيون الإيراني.

وتصاعد التوتر في منطقة الخليج منذ إرسال الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية العام قبل الماضي على خلفية وقوع هجوم استهدف ناقلتي نفط في بحر عُمان، إضافة إلى إسقاط طائرة استطلاع أمريكية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز.

كما تعرضت منشآت شركة النفط السعودية (آرامكو) جنوب شرقي المملكة لهجوم أيضا، وهي الحوادث التي اتهمت إيران بتدبيرها.

كما دعت واشنطن إلى تشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة الدولية في مياه الخليج ومضيق هرمز، وهو المقترح الذي رفضته طهران في عدة مناسبات، وأكدت أن تأمين الملاحة في الخليج مسؤوليتها، ومسؤولية دول المنطقة، وأن وجود قوات أجنبية في المنطقة سيزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

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