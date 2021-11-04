القرار الروسي بشأن آلية التحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية لم يلق تأييدا

الأمم المتحدة - سبوتنيك. حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء لم يحصل القرار الروسي على عدد الأصوات اللازمة.

ووفقًا لنائب رئيس الوفد الروسي في اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، ونائب المندوب الروسي في مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، أندريه بيلوسوف الذي قدم مشروع القرار، فإن الوثيقة كانت تهدف إلى ضمان الاستخدام الفعال لآلية الأمين العام للأمم المتحدة للتحقيق في حالات الاستخدام المحتمل للأسلحة الكيميائية والبيولوجية كأداة في مجال السلامة الكيميائية والبيولوجية الدولية.

وأشار بيلووسوف إلى أن الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لتعزيز الخبراء والإمكانات التقنية لهذه الآلية مهمة، وأضاف: "علاوة على ذلك، فإن الاهتمام بتنفيذ مثل هذا العمل ، مع مراعاة وجهات نظر جميع الدول الأعضاء، قد أكده لنا الأمين العام شخصيا".

وأشار بيلوسوف إلى أن مبادئ وإجراءات الآلية لم يتم تحديثها منذ عام 1990.

وقال الدبلوماسي: "المبادئ والإجراءات التي تم تطويرها منذ أكثر من 30 عامًا لا تتوافق إلى حد كبير مع الحقائق الحديثة في التحقيق في حوادث استخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، خاصة من وجهة النظر الفنية، وقد ظهر عدد من الابتكارات التقنية والمنهجية يمكن أن يحسن من فعالية آلية الأمم المتحدة للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية.

وبحسب النص، فإن روسيا اقترحت التماس آراء دول الأمم المتحدة من أجل تحديد أحكام مبادئ وإجراءات الآلية التي قد تحتاج إلى تحديث.

واختتم بيلووسوف: "بناءً على هذه الاعتبارات، سيقدم الأمين العام للأمم المتحدة إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والسبعين تقريرًا موضوعيًا مع مرفق يحتوي على هذه الآراء، بالإضافة إلى الرأي العام للدول الأعضاء بشأن استصواب زيادة فعالية الآلية ككل".

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