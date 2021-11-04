وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع نظيرته الأسترالية الشراكة الأمنية بين البلدين

حث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مع نظيرته الاسترالية ماريس بين، اليوم الخميس، الشراكة الأمنية الثلاثية بما فيها تنسيق التعاون الدفاعي والجهود في منطقة المحيط الهادي والهندي.

واشنطن - سبوتنيك. وقالت الخارجية الاميركية في بيان" ناقش الطرفان الشراكة الأمنية الثلاثية بين الولايات المتحدة واستراليا وبريطانيا وسبل تعميق التعاون مع الحلفاء في منطقة المحيط الهندي والهادي".

وكانت أستراليا قد دخلت في شراكة أمنية مع أمريكا وبريطانيا تحمل اسم (أوكوس) في منتصف ايلول/سبتمبر الماضي، وتهيئ هذه الاتفاقية حصول استراليا على غواصات تعمل بالدفع النووي، ما دفعها إلى الانسحاب من صفقة بقيمة 31 مليار يورو لشراء غواصات تقليدية من فرنسا، وهو ما أثار حفيظة باريس تجاه الشراكة الجديدة.

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