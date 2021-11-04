تقديم قائمة طعام خاصة لرجل فضاء إماراتي يشارك في محاكاة رحلة إلى القمر

أكد النائب الأول لمدير معهد الطب الحيوي مشاكل الأكاديمية الروسية للعلوم، والذي يدير مشروع محاكاة تجربة دولية لإتمام رحلة إلى القمر،مارك بيلاكوفسكي، أن رائد الفضاء الإماراتي صالح عمر العامري، الذي سيشارك في التجربة سيحصل على قائمة قائمة خاصة لاختيار الوجبات.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيلاكوفسكي "بطبيعة الحال، أخذنا بعين الاعتبار خصوصيات تغذية المشارك العربي، على سبيل المثال، عدم وجود لحم الخنزير في بعض المنتجات. ستكون لدى المشارك من الإمارات بعض الأطباق الفردية".

وقال بيلاكوفسكي إن النظام الغذائي لستة مشاركين في التجربة سيكون قريبًا بشكل عام من النظام الغذائي لرواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية من حيث السعرات الحرارية ونسبة الدهون والبروتينات والكربوهيدرات والعناصر الدقيقة. وقد تم وضعه من قبل خبراء يطورون التغذية لرواد الفضاء.

في وقت سابق أفيد أن تجربة العزلة لمدة 240 يومًا لمحاكاة رحلة إلى القمر ستبدأ في 4 نوفمبر. وسيحضره ثلاثة مواطنين روس ومندوبين من الولايات المتحدة ومشارك من الإمارات العربية المتحدة.

وسيتعين على المختبرين المتطوعين العيش معًا لمدة 240 يومًا في نموذج يحاكي مركبة فضائية، وهي منشأة اختبار أرضية في موسكو. مهمة "الطاقم" هي محاكاة الرحلة والهبوط على القمر والأنشطة على سطحه.

يمكنكم متابعة المزيد عن أخبار العالم اليوم عبر سبوتنيك.