خبير هيئة الرقابة الصحية الروسية: المصاب بكورونا لا يعد معديا بعد أداء فحص سلبي

أعلنت نائب مدير مستشفى غابريتشيفسكي التابع لهيئة الرقابة الصحية، تاتيانا روزينتسوفا، أن الحصول على نتيجة اختبار سلبية لفيروس كورونا يشير إلى أن المريض لم يعد معديًا.

موسكو - سبوتنيك. وقالت روجينتسوفا: "في معظم الحالات، تشير النتيجة السلبية لوجود الفيروس إلى أن المريض لم يعد معديا.. وفي عدد قليل من الحالات، يتم أخذ المسحة غير السليمة والغرغرة وشطف الأنف قبل الإجراء ، مما يعد انتهاكًا لشروط أخذ العينة، وإظهار نتيجة سلبية كاذبة لدى المريض..".

وأشارت إلى أن الحساسية العالية لأنظمة الاختبار المستخدمة الآن والتقنية المجربة قللت من تكرر حالات الاختبارات السلبية الخاطئة إلى الحد الأدنى.

وأشارت الهيئة إلى أن فيروس "كورونا" قد يكون منتشرا في الأنسجة الرئوية ولا يكتشف في العينة الأنفية البلعومية لدى المرضى الذين يعانون من التهاب رئوي، ألا أن انتقال مسببات الأمراض للآخرين في هذه الحالة غير محتمل، حيث يتلقى هؤلاء المرضى عادة العلاج المناسب في المستشفيات.

يمكنكم متابعة المزيد عن أخبار العالم اليوم عبر سبوتنيك.