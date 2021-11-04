واشنطن مستعدة للإجابة عن أسئلة موسكو بشأن تحالف "أوكوس"

قال مبعوث الرئيس الأميركي لقضايا عدم الانتشار، جيفري إيبرهارت، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة مستعدة للإجابة عن أسئلة روسيا بشأن تحالف "أوكوس" الأسترالي-البريطاني-الأميركي.

الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال إيبرهارت للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لتقديم معلومات لروسيا بشأن تحالف "أوكوس": "لقد كنا واضحين للغاية بشأنه وما نحاول القيام به... لذلك، فإذا كان لديهم أسئلة فليسألوا وسنجيب عليهم".

وأبرمت أستراليا اتفاق شراكة دفاعية ثلاثية مع الولايات المتحدة وبريطانيا في منطقة المحيطين الهادئ والهندي وبموجب الاتفاق الثلاثي ستقوم واشنطن بتزويد كانبيرا بتكنولوجيا وقدرات تمكنها من نشر غواصات تعمل بالطاقة النووية.

وبعد هذه الشراكة، أعلنت أستراليا فسخ عقد مع فرنسا بنحو 90 مليار دولار أسترالي (تقريباً 56 مليار يورو) لبناء غواصات تقليدية، منوهة بأنها باتت تفضّل بناء غواصات تعمل بالدفع النووي بالشراكة مع الولايات المتحدة وبريطانيا.

باريس وصفت الأمر بأنه "طعنة في الظهر"، واستدعت سفيريها لدى الولايات المتحدة وأستراليا للتشاور، فيما أعربت أستراليا عن أسفها لهذا القرار، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها تثمن علاقاتها مع فرنسا وستستمر في التواصل مع باريس بشأن قضايا كثيرة أخرى.

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