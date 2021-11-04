السفارة الأمريكية في إثيوبيا تسمح بالمغادرة الطوعية لبعض الموظفين والأسر

أعلنت السفارة الأمريكية في أديس أبابا على موقعها الإلكتروني، إنها سمحت بالمغادرة الطوعية لموظفي الحكومة غير الأساسيين وأفراد الأسر بسبب الصراع المسلح في إثيوبيا.

وجاء ذلك، بعدما قالت الولايات المتحدة، أمس، إنها تشعر بقلق بالغ لتصاعد العنف واتساع نطاق الأعمال القتالية في إثيوبيا، وكررت الدعوة إلى وقف العمليات العسكرية وبدء محادثات لوقف إطلاق النار.

ونقلت وكالة "رويترز" بيان السفارة في إثيوبيا جاء فيه: "سمحت وزارة الخارجية في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني بالرحيل الطوعي لموظفي الحكومة الأمريكية غير الأساسيين وأفراد الأسر من إثيوبيا بسبب الصراع المسلح والاضطرابات الأهلية والنقص المحتمل في الامدادات".

وكانت إثيوبيا قد أعلنت، يوم الثلاثاء، حالة الطوارئ، بعدما هددت قوات من إقليم تيغراي الشمالي بالتقدم صوب العاصمة أديس أبابا.