موظف توصيل في "أمازون" يتعرض للطرد لرصد فتاة في شاحنة العمل...فيديو

تدفع الكثير من تصرفات الموظفين مدراءهم للانفعال الذي قد يتطور إلى قرار الطرد، كالتقاعس عن العمل، أو التأخر عن المواعيد والاجتماعات، إلا أن بعض الأسباب تخرج عن المألوف تمامًا.

وفصلت شركة أمازون في ولاية فلوريدا الأمريكية سائق توصيلات لديها بعد رصد الكاميرات لفتاة وهي تخرج من الشاحنة، في مقطع فيديو تمت مشاهدته ما يقرب من 12 مليون مرة على تطبيق "تيك توك".

ونشر حساب يدعى "باتريك هوك01" مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته 11 ثانية.

ومن غير الواضح من هي المرأة، أو سبب وجودها بالضبط داخل الشاحنة، لكن من المؤكد أن أمازون لم تعتقد أنه كان سلوكًا متكررًا من قبل السائق.

​وقال متحدث باسم أمازون لموقع "تي إم زي": "هذا لا يعكس المعايير العالية التي نتبعها لخدمة العملاء".

وأضاف: "السماح للأشخاص غير المصرح لهم بدخول مركبات التوصيل يعد انتهاكًا لسياسة أمازون".

Amazon driver fired after woman is spotted getting out of the van pic.twitter.com/b77MOM43ba — The Sun (@TheSun) November 4, 2021

​وتعليقًا على الفيديو، تساءل الناس عما إذا كان من المناسب نشره وقالوا إنهم يشعرون بالأسف تجاه السائق الذي طُرد.

وتزايدت حالات الطرد المتصلة بقضايا أخلاقية أخيرًا، حيث طردت مقدمة البرامج التلفزيونية الأوكرانية في "فاشن تي في" أنجليكا ليفكو من العرض، بعد أن تم التعرف عليها في جلسة "التصوير الإباحية" في دبي.