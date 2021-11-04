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    الرئيس الأمريكي جو بايدن

    ما هي الدول العربية التي تحصل على مساعدات أمريكية؟

    © REUTERS / EVELYN HOCKSTEIN
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    تحتفل الولايات المتحدة، في نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بمرور 60 عاما على تأسيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التي أصبحت مسؤولة عن إدارة برنامج المساعدات الخارجية، التي تقدمها واشنطن لدول أخرى دعما لمصالحها.

    وزارة الخارجية الأمريكية
    © AFP 2021
    واشنطن تحتفل بمرور 60 عاما على تأسيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
    ففي 3 نوفمبر عام 1961، قرر الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي، تأسيس الوكالة 

    لتكون مسؤولة عن المساعدات الاجتماعية والاقتصادية للدول الأجنبية بما يتوافق مع المصالح الأمريكية، بحسب تقرير عن الوكالة على موقعها الرسمي.

    ما هي الدول العربية التي تحصل على مساعدات أمريكية؟

    أورد الموقع الرسمي للوكالة تقريرا عن الدول العربية، التي تتلقى مساعدات أمريكية، وعددها 10 دول هي:

    • مصر:

    بدأ برنامج المساعد الأمريكية إلى مصر منذ عام 1978، وعلى مدى نحو 4 عقود من الشراكة بين مصر وأمريكا في هذا البرنامج، وصل إجمالي ما يتم تقديمه من دعم لقطاعات مختلفة أبرزها التعليم والصحة والاقتصاد إلى أكثر من 30 مليار دولار.

    • العراق:

    أوضح التقرير أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تعمل مع الحكومة والعراقية وشبكة من الشركاء المحليين لدعم البنية التحتية ودعم المجتمعات التي تأثرت بالحروب، لكنه لم يذكر قيمة حجم المساعدات، التي حصل عليها العراق.

    • الأردن:

    تركز المساعدات الأمريكية للأردن على دعم العديد من القطاعات والإسهام في توفير احتياجات اللاجئين الذين يستضيفهم البلاد.

    • لبنان:

    تركز المساعدات الأمريكية إلى لبنان على قطاعات التعليم والصحة وتوفير الخدمات الأساسية للمناطق المحرومة، إضافة إلى دعم قطاع اللاجئين.

    • ليبيا:

    تركز المساعدات الأمريكية إلى ليبيا على تحقيق التنمية المستدامة وجهود دعم القطاع الخاص والمجتمع المدني بالشراكة مع المؤسسات الحكومية في لبنان.

    • المغرب:

    يقول التقرير إن المغرب من أقدم حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركز المساعدات الأمريكية لها على جهود التنمية المستدامة والشمول الاقتصادي والمشاركة السياسية. 

    • سوريا:

    يقول التقرير إن الولايات المتحدة تعمل من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتقديم المساعدات الضرورية للسوريين المتضررين من الحرب.

    وتشمل المساعدات الأمريكية دعم الخدمات الصحية والتعليمية والاحتياجات الضرورية.

    ووصل إجمالي ما قدمته واشنطن من مساعدات إنسانية للسوريين منذ 2012 إلى 11 مليار و300 مليون دولار.

    • تونس:

    يقول التقرير إن تاريخ المساعدات الأمريكية إلى تونس يتجاوز عمر الوكالة الأمريكية للتنمية، مشيرا إلى أنها بدأت منذ عام 1957 لدعم التنمية الاقتصادية والحياة السياسية في البلاد.

    ووصل إجمالي تكلفة برنامج المساعدات الأمريكي إلى تونس منذ ذلك التاريخ حتى 1994 إلى 1.5 مليار دولار.

    • الضفة الغربية وغزة (فلسطين):

    يركز برنامج المساعدات الأمريكية للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة على دعم جهود التوصل لحل نهائي للصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

    كما يركز على التنمية الاقتصادية والاحتياجات الإنسانية والصحة.

    • اليمن:

    يركز برنامج المساعدات الأمريكية إلى اليمن على توفير الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني خاصة الغذاء وتوفير مياه الشرق ومكافحة الأمراض.

    لماذا تمنح أمريكا مساعدات لدول أخرى؟

    تقدم الولايات المتحدة مساعدات للدول الأجنبية بما يتوافق مع مصالحها الخارجية، وتهدف من وراء ذلك إلى دعم حلفائها حول العالم بما يعود بالنفع على أهداف سياستها الخارجية.

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