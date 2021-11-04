مسؤولون صينيون: لا داعي للقلق... لدينا ما يكفي من السلع

أكد مسؤولون صينيون عدم وجود أي داع للقلق بعد دعوة وزارة التجارة المواطنين لتخزين ما يكفيهم تحسبا لحالة طوارىء في الشتاء المقبل.

وأوضح مسؤولون زراعيون، اليوم الخميس، أن البلاد بها ما يكفي من السلع الزراعية الضرورية، كالخضروات وغيرها، قائلين: "إنتاج الخضروات في الصين طبيعي بشكل أساسي ولديها ما يكفي من القمح لتلبية الطلب لمدة عام ونصف".

من جهته أكد تانغ كي، المدير العام لإدارة السوق والإعلام في وزارة الزراعة والشؤون الريفية زيادة مساحة وإنتاج الأصناف الرئيسية، على الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار السبانخ والخس والخضروات الورقية الأخرى بسبب الطقس القاسي.

وقال: "العرض الإجمالي كاف لذلك لا داعي للقلق من المستهلكين"، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تنتج الصين 750 مليون طن من الخضار هذا العام، بزيادة 1% عن العام الماضي، مما يوفر 1.5 كيلوغرام (3.3 رطل) في اليوم للفرد.

ومع ذلك، قال تانغ إنه يتم بذل مزيد من الجهود لضمان إنتاج كافٍ للخضروات، مع "توجيه" الحكومة المنتجين الكبار لتوسيع الإنتاج وإفراغ الصوبات الزراعية في المناطق الشمالية لاستئناف العمليات.

وكان الصينيون قد هرعوا إلى مراكز التسوق لشراء السلع الأساسية هذا الأسبوع بعد بيان نشرته وزارة التجارة، نصحت فيه الجمهور بالتأكد من أن لديهم ما يكفي من الضروريات اليومية في المنزل، تحسبا لما قالت إنه حالة طوارئ.

وشهدت محلات السوبر ماركت في مدن مختلفة في جميع أنحاء البلاد إقبالا على شراء مستلزمات مثل الدقيق، والأرز والمواد الغذائية الأخرى.

أما "ليو ليهوا"، نائب مدير إدارة الزراعة بالوزارة، فقد أكدت أن محصولي الأرز والقمح زادوا هذا العام، وتجاوز إنتاج المحصولين الرئيسيين في الصين الاستهلاك.

وأضافت أن الصين لديها أيضا الكثير من الحبوب في احتياطيات الدولة، مع مخزون قمح يكفي لتغطية الاستهلاك لمدة عام ونصف.

وقالت ليو: "حتى عندما كان وباء كورونا المحلي في أسوأ حالاته العام الماضي، كان هناك وفرة في إمدادات الحبوب في المتاجر الكبرى"، لافتة إلى أنه اعتبارًا من يوم الأربعاء، زرعت الصين 83% من محصولها من القمح، أي 3.4 نقطة مئوية أبطأ من المعتاد، على الرغم من تقلص الفارق عن السنوات السابقة.

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