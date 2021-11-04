الكنيست الإسرائيلي يصادق على ميزانية بلاده لأول مرة منذ 3 سنوات

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، بأن 61 عضوا في الكنيست الإسرائيلي صوَّت لصالح تمرير الميزانية العامة في بلاده للعام 2021، مع تأجيل التصويت على ميزانية العام 2022.

סוכריות, קרבות וצעקות: @akivanovick מסכם את הדיווחים מליל ההצבעת על התקציב בכנסת@chaimlevinson pic.twitter.com/jsw9kAy9HH — כאן חדשות (@kann_news) November 4, 2021

وأكدت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن إقرار الميزانية الإسرائيلية يعني عدم سقوط حكومة نفتالي بينيت الحالية، وهي الحكومة التي بدأت العمل في البلاد قبل أشهر، فضلا عن ضمان عدم إجراء انتخابات جديدة، مع الإشارة إلى أنها أول ميزانية لإسرائيل منذ ثلاث سنوات.

יום חג למדינת ישראל!🇮🇱



לאחר שנים של תוהו ובוהו—

הקמנו ממשלה,

התגברנו על הדלתא,

ועכשיו, ברוך השם, העברנו תקציב לישראל!



ממשיכים קדימה בכל הכוח. — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) November 4, 2021

ومن جانبه، نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الخميس، أكد من خلالها أن يوم تمرير الميزانية لبلاده هو يوم عيد للدولة، خاصة أنه جاء بعد سنوات من الفوضى والتيه، مدعيا أن حكومته مستمرة بكل قوة.

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