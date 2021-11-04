هيئة الدواء البريطانية توافق على عقار فموي جديد مضاد لكورونا

وافقت هيئة تنظيم الأدوية في بريطانيا، اليوم الخميس، على عقار فموي جديد مضاد لكورونا طورته شركتا "ميرك" و"ريدج باك بيوزيرابتكس".

وحسب بيان للهيئة نشرته "رويترز"، قالت: "تمت الموافقة على حبة فموية مضادة لفيروسات كورونا، طورتها شركتا ميرك، وريدج باك بيوزيرابتكس".

وتعتبر الموافقة البريطانية على هذا العقار الذي يؤخد عن طريق الفم، هي أول موافقة من نوعها، ما يجعلها أول دولة تتبنى علاجا يحتمل أن يغير قواعد اللعبة للمرض.

يشار إلى أن فريقًا من جامعة جورجيا الأمريكية، كان قد أجرى بحثا يتعلق بعقار يسمى "مولنوبيرافير" يستهدف مكافحة الإنفلونزا، لكنه غيّر اتجاهه إلى فيروس كورونا بعد ظهوره، والتي أثبتت تجاربه نجاحا كبيرا في منع انتشار عدوى الفيروس، حسب مجلة "ناتشرال ميكروبولوجي".

وأوضحت المجلة أن تجارب العقار على القوارض أثبت قدرته على منع انتشار الفيروس، ما جعل الفريق يؤكد أنه أول عقار "فموي يجمد إمكانية انتشار العدوى".

إلى ذلك كانت شركة "أوراميد" الإسرائيلية لصناعة الأدوية، قد أعلنت في مارس/ آذار الماضي، عن مشروع مشترك مع شركة "بريماس بيوتيك" الأمريكية لتطوير لقاح فموي جديد مضاد لكورونا، مشيرة إلى أنها تعتمد على التكنولوجيا التي طورها المركز الطبي في جامعة هداسا.

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