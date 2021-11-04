الصحة العالمية تحذر: وتيرة انتقال كورونا في أوروبا مقلق جدا

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، من وضع مقلق بشأن وتيرة انتقال عدوى فيروس كورونا في أوروبا.

وقالت المنظمة إن وتيرة انتقال عدوى كورونا في أوروبا "مقلقة جدًا" في الوقت الراهن، ما قد يؤدي إلى تسجيل نصف مليون وفاة إضافية في القارة بحلول فبراير/شباط، وفق ما نقلت عنه وكالة "فرانس برس".

وقال هانس كلوغه، المدير الإقليمي لمنطقة أوروبا في منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي: "أصبحنا مجددًا مركز الجائحة".

وأضاف: "الوتيرة الحالية لانتقال العدوى في الدول الثلاث والخمسين في منطقة أوروبا مقلق جدًا"، وتابع: "إذا بقينا على المسار نفسه قد يُسجَّل نصف مليون وفاة إضافية جراء كوفيد-19 في المنطقة في فبراير".

وسبق وأكد مايك رايان المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية لمنظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، قبل أسيوعين، إنه مع رفع القيود خلال فصل الشتاء، من المتوقع ارتفاع حالات الإصابة بكورونا.

ولفت إلى أنه "بسبب ذلك (رفع القيود) يكون هناك المزيد من الاختلاط الاجتماعي والحركة، وعندما يحدث ذلك في وجود فيروس ينتشر بطريقة تنفسية سيكون هناك المزيد من الحالات.

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