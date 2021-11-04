تل أبيب تتخذ قرارا عقابيا بشأن وحدة كوماندوز بحرية إسرائيلية

أكدت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي اتخذ قرارات جديدة وحاسمة بحق عدد من قادة وحدة الكوماندوز البحرية "الشييطت 13".

Twitter.com الجيش الإسرائيلي يعلن عن مناورات عسكرية مفاجئة في البحر ، صباح اليوم الخميس، أن قائد سلاح البحرية الإسرائيلي، الجنرال دافيد سلما، قرر اتخاذ إجراءات عقابية ضد عدد من قيادات السلاح، أهمها فصل ضابط برتبة رائد من منصبه، وكذلك توبيخ ضابط آخر، مع منع ضابط برتبة ملازم من تولي مهام قيادية.

وأفادت الصحيفة العبرية بأن هذه القرارات جاءت على خلفية وقائع وأحداث سرية جرت خلال تدريبات وحدة "الشييطت 13" نفسها، والتي أدت إلى وقوع تلفيات في إحدى السفن البحرية الكبيرة، واصطدام سفينتين معا، فضلا عن إصابة مجند إسرائيلي بعد اندلاع حريق في إحدى الآليات البحرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي قرر تعليق التدريب العسكري البحري لوحدة الكوماندوز البحرية لمدة أسبوع، بهدف الدراسة واستخلاص العبر في مجالات الأمن والسلامة داخل الوحدة نفسها.

ولفتت إلى أن الجنرال دافيد سلما قد قرر إجراء تحقيق عاجل في الواقعة، وعلى إثرها قرر اتخاذ إجراءات عقابية بحق بعض ضباطه، فضلا عن وقف التدريب لأسبوع كامل.

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