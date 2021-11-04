مستشار الكاظمي: الحكومة كلفت شركة عالمية بمتابعة حركة الأموال ضمن الاتفاقية الصينية

كشف مظهر صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن الحكومة كلفت شركات عالمية بمتابعة حركة الأموال وتدقيقها ضمن الاتفاقية الصينية.

ووفقا لتصريحات لوكالة الأنباء العراقية واع، قال صالح: "هناك شركة تدقيق عالمية كبرى تتابع حركة الأموال والحسابات ومجمل التصرفات المالية المعنية باتفاق إطار التعاون بين العراق والصين، والتي جرى تعيينها وتحديد مهامها الرقابية والتدقيقية من جانب الحكومة العراقية".

وأكد مستشار رئيس الحكومة العراقية تفعيل "الحساب الاستثماري العراقي في اتفاق إطار التعاون بين العراق والصين، قبل أكثر من خمسة أشهر من العام الحالي 2021"، لافتا إلى تخصيص "أموال هذا الاتفاق لمشروعات البنية التحتية المهمة في البلاد".

وعن تلك المشروعات التي سيتم تخصيص هذه الأموال لها قال المسؤول العراقي إنها مثل "مشروع الأبنية المدرسية كمشروع 1000 مدرسة، وكذلك مشاريع استثمارية مهمة مدرة للدخل والتي ستتنافس على تنفيذها شركات صينية ذات قياسات عالمية من الدرجة الأولى".

وتحدث صالح عن "الخط الائتماني من الجانب الصيني والبالغ نحو 1.8 مليار دولار للعام الحالي 2021، حيث يعد متاحاً كسيولة مالية يمكن اقتراضها للصرف على مشاريع مهمة أخرى"، مستدركا بأن "قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 قد سمح الاستفادة بمقدار لا يتعدى أكثر من ترليون دينار واحد بقليل أي بخط ائتماني تقدمه المصارف الصينية هذا العام وبكفالة الوكالة الصينية لضمان الائتمان والصادرات (ساينو شور) وهي الضامن والكفيل وبما يعادل قرابة 700 مليون دولار حسبما جاء في قانون الموازنة".

** تابع المزيد من أخبار العراق اليوم على سبوتنيك