مولدوفا ولاتفيا تعتزمان تطوير التعاون في إصلاح قطاع الدفاع

أعلن المكتب الصحفي التابع لوزارة الخارجية المولدوفية، اليوم الخميس، بأن كيشيناو وفيلنيوس، مستعدتان لتطوير التعاون المتعلق بإصلاح قطاع الدفاع والأمن، بالإضافة إلى مواجهة "التهديدات الهجينة" .

كيشيناو - سبوتنيك. وجاء في البيان المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية المولدوفية : "وتطرق المسؤولان إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال الدفاع، والخطط المستقبلية لتطويره وتوسيعه، والأمن الإقليمي وأمن الطاقة. وأبدى الطرفان استعدادهما لتطوير التعاون في مجال التعليم العسكري، وإصلاح قطاع الدفاع والأمن، ومواجهة التهديدات الهجينة، والاتصالات الاستراتيجية".

وذكرت الوزارة أن مولدوفا مستعدة لتبني التجربة الليتوانية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وكذلك لاستخدام إمكانات التعاون بين البلدين.

والتقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتكامل الأوروبي المولدوفي نيكولاي بوبيسكو، بوزير الدفاع الليتواني أرفيداس أنوشوسكاس الذي يقوم بزيارة إلى كيشيناو.

ويشار إلى أن ليتوانيا دعت في السنوات الأخيرة، العسكريين المولدافيين للمشاركة في التدريبات متعددة الجنسيات، وقدمت منحاً دراسية للضباط المولدافيين في المؤسسات المتخصصة في ليتوانيا، ولدورات في الأكاديمية العسكرية في فيلنيوس، ومدرسة القوات المسلحة الليتوانية في كاوناس.