وصول المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي إلى أديس أبابا

أفادت مصادر دبلوماسية أمربكية، اليوم الخميس، لقناة "الشرق" بأن المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي، جيفري فيلتمان، وصل إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

تأتي زيارة فيلتمان إلى إثيوبيا في إطار الجهود الدولية لنزع فتيل الأزمة بين المتمردين والحكومة الإثيوبية، في ظل إعلان جبهة تحرير تيغراي أن سقوط نظام آبي أحمد مسألة وقت وأنه بات محسوما.

#الشرق_عاجل مصادر دبلوماسية أميركية لـ "الشرق": المبعوث الأميركي للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان يصل أديس أبابا #عاجل https://t.co/N0Z1pHFy60 — الشرق عاجل Asharq Breaking (@AsharqNewsBrk) November 4, 2021

من جانبه، أعلن الممثل السامي للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الحل الوحيد للصراع القائم في إثيوبيا سيكون سياسيا، معربًا عن قلقه جراء الحشد العسكري لحكومة إثيوبيا في منطقة تيغراي.

جاء ذلك في بيان أصدر الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، تجديدا لموقف أوروبا بمناسبة الذكرى السنوية للنزاع في تيغراي: جدد فيه بوريل دعوته إلى جميع الأطراف لتطبيق وقف إطلاق النار والبدء بمحادثات سياسية دون شروط مسبقة.

وفي وقت سابق، تعهد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في الذكرى السنوية الأولى على اندلاع حرب تيغراي، بدفن أعداء الحكومة، محذرا من تكرار سيناريو "سوريا وليبيا" في بلاده.