وزارة العمل الأمريكية: طلبات إعانة البطالة انخفضت إلى أقل مستوى في 19 شهرا

أعلنت وزارة العمل الأمريكية انخفاض الطلب على إعانة البطالة إلى أقل مستوى له منذ 19 شهرا.

وجاء في بيان لوزارة العمل الأمريكية نشرته "رويترز"، "إجمالي طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى انخفض 14 ألفا إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 269 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".

ووفقا للبيان فإن هذا الانخفاض يعني أن الاقتصاد يستعيد قوة الدفع وسط تحسن كبير في الصحة العامة في الولايات المتحدة الأمريكية، بالرغم من أن قيود الإمدادات مازالت قائمة.

يعد هذا الانخفاض أدنى مستوى منذ منتصف مارس/ آذار من العام الماضي،وقت أن فرضت الحكومة إغلاقا إجباريا للأعمال التجارية، بهدف أن تحد من انتشار إصابات كورونا، وهو ما أدى وقتها لخفض المطالبات لخمسة أسابيع متتالية.

يشار إلى أن طلبات الإعانة، التي انخفضت من مستوى قياسي بلغ 6.149 مليون في أوائل أبريل نيسان 2020، أصبحت حاليا ضمن النطاق الذي يُنظر إليه عموما على أنه متوافق مع أوضاع صحية في سوق العمل.

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