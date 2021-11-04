سويسرا وألمانيا تنشئان أول محطة لإنتاج الوقود الهيدروكربوني المستخلص من الهواء

قام علماء من سويسرا وألمانيا بتجميع محطة تجريبية تعمل بالطاقة الشمسية لإنتاج الوقود الهيدروكربوني من الهواء.

ينتج النظام التجريبي، وقودًا هيدروكربونيًا صديقًا للبيئة يمكن استخدامه للسفن والطائرات، بحسب ما ذكرت صحيفة "Nature" العلمية.

وضع الباحثون بقيادة ألدو شتاينفيلد، من الأكاديمية التقنية العليا السويسرية في زيورخ، نظامًا يتكون من ثلاث وحدات رئيسية هي وحدة التقاط الهواء المباشر ووحدة مصنع الأكسدة الشمسية وجهاز لضغط الغاز وتحويله إلى سائل.

يقوم مستقبل الأشعة الذي يتتبع أشعة الشمس بتوصيل الضوء المركز إلى مفاعل يحول الماء وثاني أكسيد الكربون المستخلصين من الهواء إلى خليط يتم معالجته بضغط عالي وتحويله إلى هيدروكربونات سائلة مثل الكيروسين أو الميثانول.

هذا الوقود الاصطناعي محايد للكربون، لأنه عندما يحترق، ينبعث منه بالضبط نفس الكمية من ثاني أكسيد الكربون التي تم استخلاصها سابقًا من الهواء لإنتاجه.

يعمل النظام التجريبي بثبات في ظل مجموعة متنوعة من الظروف الجوية خصوصا التعرض المتقطع للشمس، ينتج 32 مل من الميثانول في سبع ساعات في اليوم.

وبحسب العلماء، من أجل تلبية الطلب العالمي على كيروسين الطيران، والذي بلغ في عام 2019 ما قيمته 414 مليار لتر، من الضروري بناء مصانع لإنتاج الوقود الشمسي بمساحة إجمالية 45 ألف كيلومتر مربع.

تكمن المشكلة في أنه في المراحل الأولية، نظرًا لارتفاع تكاليف الاستثمار، سيكون هذا الوقود أغلى من الكيروسين الأحفوري، المستخدم حاليا للطائرات.