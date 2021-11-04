800 مدينة إيرانية تحتفي بذكرى الاستيلاء على السفارة الأمريكية

تجمع آلاف الإيرانيين في شوارع طهران، اليوم الخميس، في ذكرى الاستيلاء على السفارة الأمريكية عام 1979، مرددين هتافات "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل"، وأحرقوا العلمين الأمريكي والإسرائيلي.

وتجتذب الاحتفالات التي تنظمها الحكومة عادة، والتي كانت لفترة طويلة مكانًا للتعبير عن المشاعر المعادية للغرب، حشودًا غاضبة كل عام.

وألغت السلطات الحدث في العام الماضي، بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا حسب وكالة "أسوشيتد برس"، لكن اليوم الخميس، قال التلفزيون الرسمي إن 800 مدينة في جميع أنحاء إيران نظمت مظاهرات.

ورفع المتظاهرون تمثالًا للرئيس جو بايدن يرتدي قميصًا منقوشًا عليه نجمة داوود، وقطرات من الطلاء الأحمر تتساقط من فمه.

وندد الجنرال حسين سلامي قائد الحرس الثوري، في خطاب مطول أمام الحشود، بالولايات المتحدة ووصفها بأنها "مصنع ديكتاتوري"، معلنا أن "أبناء هذه الأمة (إيران) ستقف بشجاعة ضد أي قوة تريد الإضرار بمصالحها".

وكشف مسؤولون أمريكيون، أمس الأربعاء، عشية الذكرى الثانية والأربعين لاحتجاز السفارة، أن إيران احتجزت ناقلة نفط ترفع العلم الفيتنامي في خليج عمان الشهر الماضي ولا تزال تحتجز السفينة في مينائها.

وقدمت إيران روايات متضاربة عما حدث في غضون ذلك، حيث قالت أن "قوات كوماندوس الحرس الثوري أحبطت مصادرة أمريكية لناقلة تحمل نفطًا إيرانيًا في خليج عمان وأطلقت سراح الناقلة"، وبثت لقطات من الحدث على التلفزيون الحكومي.

في خطابه أمام الحشود خارج المبنى الذي كان يضم السفارة الأمريكية، أشاد سلامي بالحرس على هجومه، واتهم الأمريكيين بمحاولة "الاستيلاء على نفطنا" ودعم "القراصنة"، وأعلن: "نحن جادون في الدفاع عن وطننا".

Thousands of Iranians have gathered on the streets of Tehran for the anniversary of the 1979 seizure of the U.S. Embassy. The demonstrators chanted “Death to America” and “Death to Israel” in a commemoration that typically draws angry crowds. https://t.co/KqFKgtoPHJ — The Associated Press (@AP) November 4, 2021

​ولوح الإيرانيون المتجمعون بالأعلام ورفعوا صور الجنرال الراحل قاسم سليماني، القائد الذي قُتل في أوائل يناير 2020 في غارة أمريكية بطائرة مسيرة في بغداد بأمر من ترامب، وتم نشر علم أمريكي كبير في الشارع، بحيث يدوس المارة عليه.

وأثار الاستيلاء على السفارة أزمة رهائن استمرت 444 يومًا وقطع العلاقات الدبلوماسية التي استمرت حتى يومنا هذا.