السلطات الدنماركية تحتجز سفينة روسية وعلى متنها أكثر من 60 شخصا

ذكرت السفارة الروسية في كوبنهاغن، اليوم الخميس، أن السلطات الدنماركية احتجزت سفينة الأبحاث الروسية "أكاديميك إيوفي"، وعلى متنها 38 من أفراد الطاقم و23 باحثًا.

زيوريخ - سبوتنيك. وقالت البعثة الدبلوماسية لوكالة "سبوتنيك": "يوجد على متن السفينة، 38 من أفراد الطاقم و23 باحثا علميا، وقد اتصلت السفارة بهم، وإذا لزم الأمر، سيتم تزويدهم بالمساعدة القنصلية".

وأضافت أن "الدعوى ضد السفينة الروسية "أكاديميك إيوفي"، المحتجزة في الدنمارك، رفعتها شركة "وان أوكيان إكسبيدشن" الكندية، وذلك فيما يتعلق بالنشاط التجاري السابق للسفينة".

وفي وقت سابق، أفادت السفارة الروسية بأن السلطات الدنماركية احتجزت سفينة "أكاديميك إيوفي" الروسية، والتي يستخدمها معهد "شيرشوف"، لعلوم المحيطات لأغراض علمية. وقد تم التأكيد أن احتجاز السفينة قد جرى "كتدبير مؤقت بدعوى من قبل طرف ثالث" تتعلق بالأنشطة السابقة للسفينة.