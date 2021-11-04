بايدن يوجه رسالة للأمريكيين تتعلق بـ 28 مليون طفل

وجّه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رسالة إلى جميع الأمريكيين أكد فيها أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا آمنة على الأطفال، مؤكدا أنها أفضل طريقة للتخلص من الوباء.

جاء ذلك في تدوينة نشرها بايدن، على صفحته الرسمية في "تويتر"، اليوم الخميس، قال فيها: "اجعلوا أطفالكم يحصلون على لقاحات كورونا... إنها آمنة وفعالة وهي أفضل طريقة لنتخلص من الوباء ونتركه خلفنا".

Please, get your kids vaccinated. It’s safe and effective — and the best way to put this pandemic behind us. pic.twitter.com/D5T8dH6f33 — President Biden (@POTUS) November 4, 2021

وقال الرئيس الأمريكي إن الموافقة على تطعيم الأطفال من سن 5 إلى 11 عاما تفتح الباب أمام تطعيم نحو 28 مليون أمريكي، مشيرا إلى أن إدارته جاهزة لإتمام هذه المهمة.

وتابع: "خلال أسبوع سيكون هناك كميات كافية من لقاحات كورونا في أماكن تطعيم تكفي كل من يحتاج للحصول عليه".

يذكر أن السلطات الصحية الأمريكية، أعلنت الثلاثاء، الموافقة على تطعيم الأطفال من سن 5 إلى 11 عاما بلقاح "فايزر".

© Sputnik لقاح فايزر... محطات الإنتاج وكيفية العمل

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