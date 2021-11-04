فرنسا: ندعو إيران لاستكمال الحوار والتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

دعت الخارجية الفرنسية، إيران إلى العودة السريعة لاستكمال الحوار والتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معربة عن قلقها البالغ تجاه عدم احترام طهران لتعهداتها مع الوكالة الذرية.

باريس - سبوتنيك. وقالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، آنييس فون دير مول، في بيان صادر، اليوم الخميس، إن "فرنسا تعرب عن قلقها البالغ تجاه عدم احترام إيران لتعهداتها وعدم تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

© Sputnik . Press service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation البحرين تؤكد ضرورة التزام إيران بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وأضاف البيان أن " فرنسا تدعو إيران للعودة بأسرع وقت للحوار والتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

يذكر أنه من المقرر أن تعقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اجتماعا لمجلس محافظيها، وذلك قبل استئناف المحادثات النووية.

وكانت الأطراف الغربية الموقعة على الاتفاق النووي، وجهت دعوة لإيران لاستئناف الحوار والتعاون مع الوكالة على الفور.

**يمكنكم متابعة المزيد من أخبار العالم الآن عبر موقع سبوتنيك.