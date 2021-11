فرنسا: ندعو إيران لاستكمال الحوار والتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

باريس - سبوتنيك. وقالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، آنييس فون دير مول، في بيان صادر، اليوم الخميس، إن "فرنسا تعرب عن قلقها البالغ تجاه عدم احترام إيران لتعهداتها وعدم تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

© Sputnik . Press service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation