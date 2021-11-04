إعلام: محكمة لبنانية تقرر كف يد قاضي التحقيق في انفجار المرفأ إلى حين البت في دعوى ضده

ذكرت تقارير إعلامية لبنانية أن محكمة استئناف بيروت قد قضت اليوم الخميس بكف يد القاضي طارق البيطار عن تحقيق انفجار مرفأ بيروت بعد إقامة دعوى ضده.

وحسب موقع النشرة اللبناني فقد "صدر قرار عن محكمة الاستئناف في بيروت، بكف يد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار استجابة لدعوى تقدم بها الوزير السابق يوسف فنيانوس".

وكيل فينيانوس يتقدم أمام محكمة إستئناف بيروت بطلب رد القاضي #طارق_البيطارhttps://t.co/S8gh6OrCDi — قنـــاة الجـــديـــد (@ALJADEEDNEWS) November 4, 2021

وكان وكيل الدفاع عن الوزير فينيانوس قد تقدم أمام محكمة استئناف بيروت بطلب طرد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.

وكان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي قد وصف اليوم بعض تصرفات القاضي طارق البيطار بـ "الشطط"، قائلا: "رفضنا التدخل فيه مع التشديد على تصويب الشطط الذي وقع فيه المحقق العدلي".

ودلل ميقاتي على هذا "الشطط"، قائلا: "خاصة في موضوع محاكمة الرؤساء والوزراء المناط حسب المادة 80 من الدستور بالمجلس النيابي، إلا أن الأمر لم يغير في موقف البعض شيئا".

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