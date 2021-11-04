بايدن: فعلنا ما بوسعنا والآن دوركم بأخذ اللقاح... فيديو

يلتزم ما يقرب من 100 مليون عامل أمريكي بالحصول على لقاح "كوفيد-19" بحلول 4 يناير/ كانون الثاني من العام المقبل، مع السماح لبعض العمال بإجراء الاختبار أسبوعيًا بدلاً من ذلك، بموجب القواعد الفيدرالية الشاملة التي أصدرتها إدارة بايدن اليوم الخميس والتي تحدد "كوفيد-19" على أنه خطر مهني.

وتستهدف اللوائح العاملين في مجال الرعاية الصحية والشركات التي تضم 100 موظف أو أكثر، وتغطي ثلثي القوى العاملة في البلاد. ويمكن تغريم الأنشطة التجارية التي لا تلتزم 14000 دولار لكل مخالفة، حسبما ذكرت شبكة "أيه بي سي".

ويعتبر ذلك جزءًا من خطة الرئيس جو بايدن الجديدة الجريئة لمحاولة قمع الجائحة التي طغت على رئاسته وأعاقت الاقتصاد.

وتجنبت إدارة بايدن منذ توليه منصبه، فرض إلزامات لقاحات على مستوى البلاد، وركزت بدلاً من ذلك على الحوافز للشركات والأفراد. ولكن مع وصول متغير "دلتا"، والارتفاع المفاجئ في حالات الإصابة عند الأطفال، فقد تغير الوضع.

We have made incredible progress on COVID-19 over these past nine months.



But we have to keep going.



So please, do your part. Get vaccinated. — President Biden (@POTUS) November 3, 2021

​وقال بايدن عن الأمريكيين غير المطعمين في 9 سبتمبر/ أيلول عندما أعلن عن خطته لصياغة القاعدة:

"لقد تحلينا بالصبر، لكن صبرنا ينفد، رفضك يكلفنا جميعًا".

وغرد بايدن اليوم الخميس على تويتر حول هذا الموضوع قائلًا: "لقد حققنا تطورًا مذهلا بخصوص كوفيد-19 في الـ9 أشهر الأخيرة، لذلك خذ اللقاح بدورك من فضلك".

Please, get your kids vaccinated. It’s safe and effective — and the best way to put this pandemic behind us. pic.twitter.com/D5T8dH6f33 — President Biden (@POTUS) November 4, 2021

​كما نشر أيضا اليوم جزءًا من خطاب له يعلن فيه أن 28 مليون أمريكي مؤهلون للحصول على اللقاح إضافة لجميع الأطفال في الفئة العمرية بين 5 و11 عامًا.