الصحة العالمية تحسم الجدل بخصوص التطعيم بلقاحي كورونا والإنفلونزا معا

ذكرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أنه من الممكن التطعيم بأحد اللقاحات المضادة لمرض "كوفيد-19" ولقاح الإنفلونزا الموسمية في الوقت نفسه دون أن ينقص ذلك من كفاءة أي منهما.

وقال سيدهارتا داتا، مستشار منظمة الصحة العالمية الإقليمي للقاحات لمنطقة أوروبا في إفادة صحفية: "يمكن لأي شخص تلقي اللقاحين معا، لا يوجد أي نقص في كفاءة أي من اللقاحين عند الحقن بهما معا في وقت واحد".

وقالت المنظمة إن وتيرة انتقال عدوى كورونا في أوروبا "مقلقة جدا" في الوقت الراهن، ما قد يؤدي إلى تسجيل نصف مليون وفاة إضافية في القارة بحلول فبراير/شباط.

وحثت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، الشركات المصنعة للقاحات "كوفيد-19" إلى إعطاء الأولوية لتسليم اللقاحات إلى مبادرة (كوفاكس) الرامية لتوفير اللقاحات للدول الفقيرة، وقالت إنه لا ينبغي إرسال المزيد من الجرعات إلى البلدان التي تزيد فيها نسبة التطعيم عن 40 في المئة.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إنه ينبغي عدم إعطاء الجرعات المعززة إلا للأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة، وفقا لـ "رويترز".

وأضاف: "نواصل مطالبة الشركات المصنعة للقاحات التي حازت بالفعل على موافقة منظمة الصحة العالمية للاستخدام الطارئ للقاحات التي تنتجها لإعطاء الأولوية لمبادرة كوفاكس، وليس لمصلحة المساهمين".

وتابع قائلا إن إقرار منظمة الصحة العالمية للقاح (كوفاكسين) الذي تنتجه شركة الأدوية الهندية (بهارات بيوتك)، يوم الأربعاء، من شأنه أن يسهم في توزيع اللقاحات بعدالة.