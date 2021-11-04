مقتل 60 شخصا بهجوم على قرية جنوب غربي النيجر

قال مسؤولان محليان لوكالة "رويترز" إن نحو 60 شخصا لقوا حتفهم بهجوم على قرية بنيبانجو جنوب غربي النيجر.

وقال المسؤول بالقرية زكاري كاريدجو إنه لا توجد تفاصيل تذكر عن الهجوم الذي وقع يوم الثلاثاء على منطقة نائية قرب الحدود مع مالي، مضيفا أنه لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عنه. وأوضح أن اشتباكا وقع وأن هناك خسائر في الجانبين.

وأكد مسؤول آخر سقوط هذا العدد من القتلى.

ووقع الهجوم في منطقة اجتاحها جهاديون مرتبطون بفصيل محلي تابع لتنظيم "داعش" الذي قتل مئات المدنيين في هجمات على المجتمعات الريفية هذا العام.

وتعرضت الأراضي الحدودية بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو لأعمال عنف في السنوات القليلة الماضية مع سعي جماعات مسلحة، بعضها مرتبط بتنظيم القاعدة، إلى فرض الهيمنة على المجتمعات المحلية وتخليص المنطقة من القوات المحلية والدولية.