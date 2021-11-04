أمريكا تعرض 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن زعيم عصابة "دارك سايد"

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، عن مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى مكان تواجد زعيم عصابة سيبرانية تدعى "دارك سايد".