وزير الخارجية الأمريكي يدعو نظيره المصري إلى محادثات في واشنطن

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أن الوزير أنتوني بلينكن يعتزم استضافة نظيره المصري سامح شكري، بين يومي 8 و9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري من أجل محادثات "الحوار الاستراتيجي".