واشنطن تدعو بيروت إلى العمل مع شركائها من أجل الشعب اللبناني

دعت وزارة الخارجية الأمريكية لبنان إلى العمل مع شركائه، مشددة على ضروة ترك قنوات الدبلوماسية مفتوحة، في أعقاب الأزمة مع دول الخليج التي اندلعت على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي حول الحرب في اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وقال متحدث باسم الوزارة، نيد برايس، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: "ندعو لترك القنوات الدبلوماسية مفتوحة مع لبنان. ولا بد من بدء حوار فعال مع بيروت".

وأضاف برايس أن على لبنان العمل مع شركائه، مؤكدا أهمية ذلك للشعب اللبنان وليس فقط من أجل الدبلوماسية، متابعا بالقول: "الشعب اللبناني عانى لمدة طويلة من سوء الإدارة والفساد والتضخم".

استدعت السعودية، سفيرها لدى بيروت، الأسبوع الماضي، وأمهلت السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، في خطوة اتبعتها دول الكويت والإمارات والبحرين.

كما أوقفت الرياض دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها، وذلك على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورح قرداحي التلفزيونية والمسجلة قبل توليه الوزارة في سبتمبر/ أيلول الماضي.

اعتبر قرداحي في تصريحاته أن جماعة "أنصار الله" تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات، ووصف الحرب في اليمن بـ"العبثية"، ورغم تفاقم الأزمة بين بلاده ودول خليج، رفض الاعتذار أو الاستقالة.

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