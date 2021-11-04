وزير أمريكي: الصين أصبحت تشكل أكبر تهديد لأمن واقتصاد الولايات المتحدة

قال وزير البحرية الأمريكية، كارلوس ديل تورو، اليوم الخميس، إن الصين تشكل "أكبر تهديد" لأمن بلاده واقتصاده، مشددا على ضرورة تيقظ واشنطن "لهذا التهديد".

وأضاف خلال فعاليات "منتدى آسبن الأمني" في واشنطن، أن نية الصين للاستيلاء على تايوان، يوما ما، سواء بالطرق السلمية أو العسكرية يشكل خطرا على الأمن الاقتصادي للولايات المتحدة، حسبما ذكرت شبكة "الشرق".

وتابع قائلا: "لذا، فإننا نعدهم تهديدنا الأول، الذي يجب أن ننتبه له جيدا، وهذا لا يعني أن أعيننا ستحيد عن التهديدات الأخرى، ومنها التهديدات التي تشكلها روسيا، وإيران وكوريا الشمالية ودول أخرى، والتهديدات الإرهابية عبر أنحاء العالم كذلك، لكن الصين هي بلا شك التهديد الأكبر لنا".

وأوضح ديل تورو، وفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك":

إن الصين تبني ما لا يقل عن 20 سفينة حربية سنويا في 17 حوضا لبناء السفن، وتوسع أسطولها البحري بمعدل لا تضاهيه الولايات المتحدة الأمريكية وليس لديها حتى الآن الموارد المالية للمنافسة معها.

كما أعرب ديل تورو عن ثقته في أن الكونغرس بصدد الاعتراف بالتحدي الذي يمثله التوسع البحري الصيني للولايات المتحدة، وأنه سيوافق على زيادة الاعتمادات المالية، بما في ذلك بناء المزيد من المدمرات وتبني برامج السفن الحربية الحالية من فئة "زوموالت" لحمل أسلحة تفوق سرعة الصوت.

وقال ديل تورو، الذي تولى منصبه في أغسطس/ آب الماضي، للمنتدى إن الصين أصبحت الآن أهم تهديد سرعة يواجه البحرية الأمريكية، وبالتالي فهي "التهديد الأول الذي يجب أن ننتبه إليه".