الإفراج عن المواطن الروسي دانتشينكو بكفالة في قاعة المحكمة

أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" من قاعة المحكمة بأنه تم الإفراج عن المواطن الروسي إيغور دانتشينكو من الحجز في الولايات المتحدة وأنه قد غادر قاعة المحكمة.

الإسكندرية (الولايات المتحدة الأمريكية) - سبوتنيك. وأشار إلى أنه تم الإفراج بكفالة وشروط تقييدية أخرى لفترة النظر في تهم الإدلاء بشهادة زور لمكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن العلاقات المزعومة للرئيس السابق دونالد ترامب مع روسيا. بحسب ما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".

في جلسة الاستماع الأولى، عينت المحكمة الفيدرالية للمنطقة الشرقية من فيرجينيا دانشينكو كفالة قدرها 100 ألف دولار وأطلقت سراحه من الحجز، ووجهت إليه خمس تهم بحد أقصى خمس سنوات في السجن لكل منها.

وتمر العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة ودول الغرب العديدة الآن بمرحلة صعبة، لم يشهدها العالم منذ انتهاء الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفياتي والمنظومة الاشتراكية قبل أكثر ربع قرن.

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