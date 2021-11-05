المتحدث باسم "الطاقة الذرية الإيرانية" يكشف مخزون بلاده من اليورانيوم المخصب

وحسب تصريحات نقلتها الميادين قال بهروز: "أنتجنا حتى الآن 25 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%".

وأكد بهروز أن بلاده تقدمت كثيرا في المجال النووي، خاصة في الإطار التقني، قائلا: "الجمهورية الإيرانية اليوم باتت في الطليعة في صعد كثيرة، كتقنيات النانو والنووي".

وقال: "لنا منجزات وإمكانات لا وجود لها في أي دولة أخرى، وللأسف يتم الحديث غالباً بشأن التخصيب والطرد المركزي، في حين أننا حقّقنا كثيراً من المنجزات خارج قطاع الطاقة".

ودلل بهروز على ذلك قائلا إن بلاده "حققت عدداً من الإنجازات في صعيد إنتاج الأدوية الإشعاعية، ودخلت في نادي التنافس العالمي، كما أنها نجحت في تحقيق تقدم لافت في قطاع تكنولوجيا الليزر، صحياً وصناعياً وحتى عسكرياً".

وعن المخزون قال بهروز إنه ووفقاً للاتفاق النووي "تمّ تحديد مخزون البلاد من اليورانيوم المخصَّب بنسبة 20% بـ120 كيلوغراماً فقط، إلاّ أنه بعد قرار البرلمان (مشروع المبادرة الاستراتيجية لمواجهة الحظر وصون المصالح الوطنية) أصبح المخزون حالياً 210 كيلوغرامات".

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