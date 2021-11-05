برلماني إيراني: الأمريكيون يرتكبون أعمال قرصنة بدائية تعود للعصور الوسطى

قال أبوالفضل عموئي، عضو لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الإيراني، اليوم الجمعة، إن عملية القرصنة الأمريكية الأخيرة في بحر عمان أظهرت أن الولايات المتحدة لم تتخل أبدا عن جشعها المفرط.

وأجرت وكالة مهر للأنباء، صباح اليوم الجمعة، لقاء مع أبوالفضل عموئي، للتعليق على إجراء قوات الحرس الثوري ضد السفينة الأمريكية التي سعت إلى مصادرة ناقلة نفط إيرانية، والذي وصف خطوة الحرس الثوري بأنها "أمر يستحق الثناء".

وأكد عموئي أن ما قامت به قوات الحرس الثوري الإيراني يبين مدى القدرة الدفاعية الإيرانية في حماية مصالحها الوطنية وأمنها القومي، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول مواصلة الضغط على بلاده عبر الأعمال المؤذية.

وبعث عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني، برسالة إلى الجانب الأمريكي، ذكر من خلالها أنه "على الأمريكيين وأعدائنا الآخرين أن يعلموا أن الرد الإيراني حيال أمن شعبنا أمر لا يمكن التنازل عنه"، مشيرا إلى أن أعمال القرصنة الأمريكية لا يمكنها تغيير السلوك أو الحسابات استراتيجية الإيرانية.

ونادى أبوالفضل عموئي بمناقشة االسلوك غير المهني للجانب الأمريكي، مع إظهاره في المحافل القانونية والدوائر الدولية، بدعوى اطلاع المجتمع الدولي على أن الأمريكيين، عكس ما يظهرون من احترام لحقوق الإنسان، يرتكبون أعمال قرصنة بدائية تعود للعصور الوسطى.

ويشار إلى أن التلفزيون الرسمي الإيراني، قد قال، أول أمس الأربعاء، إن الحرس الثوري أحبط محاولة أمريكية للاستيلاء على حاملة نفط إيرانية في بحر عمان. وأوضح مصدر مطلع للتلفزيون الإيراني، أنه "تم، من قبل قوات حرس الثورة الإسلامية، إحباط محاولة أمريكية لقرصنة النفط الإيراني في بحر عمان".

إلا أن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، قال إن مزاعم طهران بأن البحرية الأمريكية حاولت الاستيلاء على سفينة محملة بالنفط الإيراني "كاذبة وغير صحيحة"، وأن البحرية الأمريكية تتصرف وفقًا للقانون الدولي.

وتصاعد التوتر في منطقة الخليج منذ إرسال الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية العام قبل الماضي على خلفية وقوع هجوم استهدف ناقلتي نفط في بحر عمان، إضافة إلى إسقاط طائرة استطلاع أمريكية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز. كما تعرضت منشآت شركة النفط السعودية (آرامكو) جنوب شرقي المملكة لهجوم أيضا، وهي الحوادث التي اتهمت إيران بتدبيرها.

ودعت واشنطن إلى تشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة الدولية في مياه الخليج ومضيق هرمز، وهو المقترح الذي رفضته طهران في عدة مناسبات، وأكدت أن تأمين الملاحة في الخليج مسؤوليتها، ومسؤولية دول المنطقة، وأن وجود قوات أجنبية في المنطقة سيزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

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