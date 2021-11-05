النمسا ترفع قيود الطيران إلى روسيا اعتبارا من 9 نوفمبر

قال وزير خارجية النمسا مايكل لينهارت، اليوم الجمعة، إن بلاده قررت رفع جميع القيود المتعلقة بكوفيد-19 المفروضة على الحركة الجوية مع روسيا اعتبارًا من 9 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، مع الإبقاء على قواعد الدخول دون تغيير.

فيينا - سبوتنيك. وقال لينهارت، في تصريحات لسبوتنيك تعليقا على اعتزام روسيا رفع القيود المفروضة على الحركة الجوية مع النمسا "نحن نرحب بشدة بالاقتراح الروسي، وردا على ذلك، سنزيل أيضا جميع القيود المفروضة على الحركة الجوية مع روسيا، وبالطبع، تظل قواعد الدخول دون تغيير".

وبذلك، سيتمكن المواطنون الروس من دخول النمسا، بما في ذلك حاملي التأشيرة السياحية، ومن لا يستطيع تقديم شهادة تؤكد التطعيم بلقاح معتمد من الاتحاد الأوروبي أو منظمة الصحة العالمية سيضطر إلى الحجر الصحي لمدة 10 أيام.

ومنتصف تشرين الأول/أـكتوبر الماضي، قررت السلطات الروسية أنه ابتداء من 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، سيتم رفع القيود المفروضة على الحركة الجوية مع النمسا، مع مراعاة الوضع الوبائي.

ويذكر أنه على خلفية تفشي فيروس كورونا في جميع دول العالم أوقفت روسيا منذ 27 آذار/مارس 2020، الرحلات الجوية إلى دول أخرى.