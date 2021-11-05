حكام ولايات ألمانية: مستشفياتنا قد تغرق قريبًا بمرضى كورونا

أكد حكام بعض الولايات الألمانية صعوبة الأوضاع الخاصة بانتشار فيروس كورونا وتأثيرها على القطاع الصحي في ولاياتهم.

وحسب رويترز قال حكام بعض الولايات الألمانية اليوم الجمعة إن المستشفيات قد تغرق قريبًا بمرضى كورونا، لافتين إلى أن الأمر ربما يصل إلى قرار بإغلاق جديد، ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف انتشار الفيروس.

فمن جانبه قال مايكل كريتشمر زعيم ولاية ساكسونيا الشرقية: "إذا أخذنا الكثير من الوقت الآن، فسينتهي الأمر بإغلاق مثل العام الماضي".

قال رئيس وزراء تورينجيا، بودو راميلو، إن الأمر استغرق أيامًا حتى تاكدنا من عدم وجود أسرة رعاية مركزة كافية في المستشفيات.

ووفقًا لبيانات جمعية "دي آي في آي" للطب المكثف والطوارئ الألمانية، يوجد 2503 سريرًا مجانيًا في وحدات العناية المركزة الألمانية حتى مساء أمس الخميس، مقارنة بـ 3100 في بداية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي،.

وقد أصدرت السلطات الألمانية المختصة اليوم الجمعة بيانا أكدت فيه وجود 37120 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، وهو اليوم الثاني على التوالي الذي سجلت فيه أعلى زيادة يومية منذ بداية الوباء العام الماضي.

يشار إلى ان ألمانيا شهدت وفاة 96346 شخصا بسبب وباء كورونا، ويبلغ العدد الإجمالي للحالات 4709488.

وقد فرضت السلطات في ألمانيا إجراءات تضمنت إثبات التطعيم أو الشفاء أو الاختبار السلبي وارتداء الأقنعة في الأماكن العامة.

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