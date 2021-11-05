ضبط أكبر شحنة مخدرات في تاريخ المكسيك

أعلنت وزارة الدفاع الوطني المكسيكية، اليوم الجمعة، ضبط أكبر شحنة مخدرات في تاريخ البلاد، والتي تقدر قيمتها بأكثر من 50 مليون دولار.

تم ضبط 118 كيلوغراما من من معجون الفنتانيل الذي يعتبر أقوى 50 مرة من الهيروين، كما تم خلال العملية اعتقال أحد قادة عصابة المخدرات ، الملقب بـ"المهندس".

وقال الجيش المكسيكي إن المختبر الذي تم ضبطه يوم 28 أكتوبر الماضي في مدينة كولياكان الشمالية صنع على الأرجح حوالي 70 مليون حبة من حبوب الفنتانيل الزرقاءن كل شهر، لعصابة "سينالوا".

وأصدرت السلطات المكسيكية أمرا باحتجاز زعيم العصابة المشتبه به وأربعة من شركائه، وهم بانتظار المحاكمة، وفقا لموقع "آي بي سي نيوز".

وتشن المكسيك حربا شرسة يقودها الجيش منذ قرابة 12 عاما ضد عصابات المخدرات. وانبثقت جماعات قتالية عن العصابات وارتفعت عمليات القتل إلى مستويات قياسية.