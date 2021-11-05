دولة أوروبية تعتزم التخلي عن سيارات البنزين بحلول عام 2025

كشف الاتحاد النرويجي للطرق، أن نسبة مبيعات السيارات الكهربائية بلغت حوالي 61.5 في المئة في شهر سبتمبر/أيلول من العام 2020.

ونقل موقع "thiskindplanet" تقرير الاتحاد النرويجي للطرق الذي أشار إلى أن مبيعات السيارات الكهربائية وصلت إلى مستوى قياسي، حيث باتت النرويج الدولة الرائدة عالميا في تبني المركبات الكهربائية، وذلك بفضل زيادة مبيعات سيارات تسلا.

وبحسب التقرير، استحوذت سيارت "تسلا موديل واي" على 19.8 في المئة من المبيعات، تلتها "تسلا موديل 3" و"شكودا إنياك" بنسبة 12.3 في المئة و4.4 في المئة على التوالي.

ومع تزايد الطلب على السيارات الكهربائية باستمرار، تخطط النرويج لإنهاء بيع السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري بحلول العام 2025.

ويعتمد احتلال النرويج صدارة مبيعات السيارات الكهربائية العالمية بشكل كبير على الإعفاء الضريبي للسيارات الكهربائية بالكامل.