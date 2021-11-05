وزير الصحة الألماني: البلاد دخلت فترة صعبة للغاية من جائحة كورونا

قال وزير الصحة الألماني ينس سبان، اليوم الجمعة، إن البلاد دخلت فترة صعبة للغاية فيما يتعلق بالوضع الوبائي لـ"كوفيد-19" مع تزايد أعداد المرضى في العناية المركزة.

وأضاف أنه اتفق مع وزراء الصحة في الأقاليم على ضرورة منح جرعة تنشيطية من لقاحات كورونا بعد ستة أشهر من تلقي الجرعة السابقة.

وقال سبان إن البلاد اضطرت بالفعل إلى نقل المرضى من مناطق تزدحم فيها المستشفيات، وحث المواطنين على التطعيم ومراعاة قواعد السلامة.

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الجمعة ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى أربعة ملايين و709488 بعد تسجيل 37120 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 96346 بعد تسجيل 154 وفاة جديدة.