سيئول: طلبنا من سفراء 15 دولة أفريقية لدينا تأييد مرشحتنا لرئاسة منظمة العمل الدولية

كشفت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أنها طلبت من سفراء 15 دولة أفريقية لديها تأييد المرشحة الكورية لرئاسة منظمة العمل الدولية.

وحسب بيان للخارجية الكورية نشرته وكالة يونهاب، أكدت أنها طلبت من السفراء دعم وتأييد المرشحة الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ-هوا"، والتي كانت تشغل سابقا منصب وزيرة الخارجية، وذلك لترشحها لرئاسة منظمة العمل الدولية.

وأوضح البيان أن "كيم جانغ-هيون" مدير مكتب شؤون أفريقيا والشرق الأوسط بالوزارة، كان قد اجتمع اليوم الجمعة، مع سفراء الدول الأفريقية الـ 15 لدى كوريا الجنوبية.

ولفت إلى أن الاجتماع شهد تبادل الآراء حول "سبل تعزيز العلاقات بين كوريا الجنوبية والدول الأفريقية".

وخلال الاجتماع أشار "كيم" إلى جهود حكومتة بلاده لـ "تعزيز الدبلوماسية مع الدول الأفريقية"، وطلب منهم التأييد للمرشحة "كانغ" في انتخابات رئاسة منظمة العمل الدولية.

وذكر البيان أن المسؤول الكوري طلب من السفراء الأفارقة ضرورة اهتمام بعثاتهم الدبلوماسية، ودعمها للدورة الخامسة للمنتدى الكوري الأفريقي المقرر عقدها في سيئول في الفترة بين يومي 9 و10 من الشهر المقبل.

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