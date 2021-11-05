فايزر تعلن عن عقار جديد لكورونا يقلل من خطر الوفاة بنسبة 89%

أعلنت شركة "فايزر" الأمريكية، أن عقارها الجديد ضد "كوفيد–19"، يقلل من مخاطر الوفاة بالمرض بنسبة 89 في المئة، لافتة إلى أنها بصدد التقدم بطلب الترخيص الطارئ من إدارة الدواء والغذاء الأمريكية.

وقالت الشركة في بيان، اليوم الجمعة إنه "تم تأكيد أن عقار [باكسلوفيد] يقلل خطر الوفاة بنسبة 89 بالمئة".

وأضافت أنها "تخطط لتقديم بيانات دراستها إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للحصول على ترخيص الاستخدام الطارئ في أقرب وقت ممكن".

وكان مركز مكافحة والوقاية من الأوبئة الأمريكية، قد وافق الأربعاء الماضي، على استخدام لقاح فايزر ضد فيروس كورونا المستجد للأطفال من العمر ما بين 5 و11 عاماً.

وقد صوتت لجنة الخبراء بإجماع على أن الفائدة من استخدام اللقاح تفوق الخطر بالنسبة للأطفال من الفئة العمرية المذكورة.

يذكر أن الموافقة النهائية على استخدام اللقاح للأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية، كانت متوقفة على الحصول على موافقة رسمية من مركز مكافحة والوقاية من الأوبئة.

يذكر أنه في الولايات المتحدة يوجد 28 مليون طفل من هذه الفئة العمرية.

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