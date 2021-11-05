إعلام: زيارة مرتقبة لبابا الفاتيكان تشمل دول شرق المتوسط

أكد الفاتيكان أن البابا فرنسيس سيتوجه إلى اليونان ودولة قبرص في رحلة تستغرق خمسة أيام الشهر المقبل.

ويزور البابا مدينة لارنكا، جنوب قبرص، في الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر/ كانون الأول ، قبل السفر إلى اليونان، مع توقف في أثينا وجزيرة ليسبوس، في الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر، ولم يصدر الفاتيكان أي تفاصيل أخرى عن الرحلة، حسبما نشرت شبكة "أيه بي سي".

وأكد المسؤولون القبارصة أن البابا سيجري محادثات مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، سيكون فرانسيس هو البابا الروماني الكاثوليكي الثاني الذي يسافر إلى الدولة الجزيرة الواقعة شرق البحر الأبيض المتوسط.

Pope Francis will travel to Greece and the eastern Mediterranean island nation of Cyprus on a five-day trip next month, the Vatican confirms. https://t.co/mr52L0ruZL — World News Tonight (@ABCWorldNews) November 5, 2021

​ويذكر أن رئيس أساقفة الفاتيكان قد صرح سابقًا: "أن الفاتيكان يعمل على زيارة محتملة للبابا فرنسيس إلى كوريا الشمالية، بعد أن طلب رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه-إن، من البابا ذلك، وذلك لإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية".

وقال رئيس الأساقفة، لازارو يو هيونغ سيك، للصحفيين الذين رافقوا مون في رحلته إلى إيطاليا، يوم السبت: "إنها حقيقة أن الكرسي الرسولي يبذل جهودا لتهيئة الظروف من خلال طرق مختلفة لكي يذهب البابا إلى كوريا الشمالية".