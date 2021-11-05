بايدن يفرض غرامات باهظة على الشركات المخالفة لقواعده الخاصة بفرض التطعيم ضد كورونا

تسعى إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لفرض غرامات باهظة على الشركات التي لا تمتثل لقواعده الإلزامية الخاصة بالتطعيم ضد فيروس "كورونا" المستجد، وإجراء اختبارات الفحص، بعد أن تدخل حيز التنفيذ في 4 يناير/ كانون الثاني 2022.

وسيضطر كل صاحب عمل أن يدفع مبلغ 13 ألفا و653 دولار أمريكي عن كل موظف مخالف للقواعد بحسب إفادة إعلامية للبيت الأبيض.

وقد تصل الغرامات المالية إلى 136 ألفا و532 دولار مقابل "المخالفات المتعمدة".

ومن المقرر أن يتم نشر النص الكامل للقواعد في وقت لاحق.

وتشترط القواعد الجديدة على حصول الموظفين داخل الشركات التي يعمل بها أكثر من 100 موظف على التطعيم ضد (كوفيد-19)، أو أن يتم اختبارهم أسبوعيا للمرض، كذلك ارتداء الكمامة الطبية داخل مكان العمل.

ويتم الإشراف على القواعد الجديدة لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وتنفيذها من قبل إدارة السلامة والصحة المهنية، التي أشارت إلى أنها تسري على 84.2 مليون عامل في 1.9 مليون شركة تابعة للقطاع الخاص.

وفي بيان له أمس الخميس، دافع الرئيس الأمريكي جو بايدن عن الإلزام بالتطعيم ضد فيروس كورونا، وهي خطوة قال في وقت سابق إنه يفضل عدم تنفيذها.

وقال إن "التطعيم هو أفضل مسار منفرد للخروج من هذا الوباء، وبينما كنت أفضّل كثيرا ألا تصبح المتطلبات ضرورية، يظل الكثير من الناس غير محصنين حتى يتسنى لنا الخروج من هذا الوباء إلى الأبد، لذلك فرضت هذه الإلزامات".

ويأتي قرار بايدن وسياسته الأخيرة بالتزامن مع استمرار فيروس كورونا في حصد أرواح الآلاف يوميا في أمريكا، مع عدم تلقيح معظم المصابين.

وتعرض فرض اللقاح من جانب بايدن لاعتراضات من جانب حكام ولايات فلوريدا وتكساس وإنديانا وأيوا، ووصفوا القرار بأنه "غير دستوري وتهديد للحرية الفردية".

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