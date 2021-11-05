ضباب كثيف يغطي إسطنبول والسلطات تتدخل... فيديوهات

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد توثق للضباب المنتشر في إسطنبول.
#istanbul— Ersöz Ersever(🐎OYUNUN KURALI=3T3H) (@ersozersever) November 5, 2021
"Titrek bir mum alevinin havaya bıraktığı bulanık bir is ve göz gözü görmez bir sis değildik biz..." pic.twitter.com/qX5QUNQle3
#sis #istanbul #Turkey anlik istanbul bogazi 😮 pic.twitter.com/v6tf4Vb2UA— Umut Can Öztürk (@ucozturk3434) November 5, 2021
وقالت وكالة الأناضول الرسمية، إن الضباب تركز في الأجزاء الشمالية من المدينة، لافتة إلى أن السلطات حذرت السفن وسائقي السيارات من ضعف الرؤية.
وقررت السلطات إلغاء الرحلات البحرية بعد الساعة السادسة من مساء اليوم من ميناء بيشكطاش المطل على مضيق البوسفور بإسطنبول إلى جزر الأميرات في بحر مرمرة.
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