ضباب كثيف يغطي إسطنبول والسلطات تتدخل... فيديوهات

غطى ضباب كثيف، اليوم الجمعة، أجزاء واسعة من مدينة إسطنبول التركية، ما أدى إلى الحد من الرؤية، واستدعى تدخل السلطات.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد توثق للضباب المنتشر في إسطنبول.

وقالت وكالة الأناضول الرسمية، إن الضباب تركز في الأجزاء الشمالية من المدينة، لافتة إلى أن السلطات حذرت السفن وسائقي السيارات من ضعف الرؤية.

وقررت السلطات إلغاء الرحلات البحرية بعد الساعة السادسة من مساء اليوم من ميناء بيشكطاش المطل على مضيق البوسفور بإسطنبول إلى جزر الأميرات في بحر مرمرة.