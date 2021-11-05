البرازيل تبني واحدة من أكبر شبكات الجيل الخامس في العالم باستثمارات خاصة

جمعت البرازيل 8.4 مليار دولار من الاستثمارات ورسوم الترخيص في مزاد دولي لبناء وتشغيل واحدة من أكبر شبكات بيانات الجيل الخامس "5 جي" في العالم.

جاءت النتيجة النهائية لحصيلة الاستثمارات المجموعة 46.8 مليار ريال (8.4 مليار دولار)، أقل قليلا من مستوى 9 مليارات دولار توقعتها الحكومة، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس" عن وزير الاتصالات فابيو فاريا اليوم الجمعة.

وقال فاريا في مؤتمر صحفي في ختام المزاد الذي استمر يومين واجتذب 15 من مقدمي العطاءات إن النتيجة "فاقت كل التوقعات"، واصفا الأمر بالنجاح.

ذهبت العطاءات الفائزة إلى شركات من بينها شركة "تيم" المحلية التابعة لـ"تليكوم إيطاليا"، والوحدة البرازيلية التابعة للمجموعة الإسبانية "تليفونيكا"؛ و"كلارو" التابعة لقطب الاتصالات المكسيكي كارلوس سليم.

كما قدم ستة من الوافدين الجدد إلى السوق البرازيلي عطاءات فائزة وسيصبحون الآن من مزودي خدمات الهاتف المحمول، مما سيزيد المنافسة ويفيد المستهلكين.

تتطلع البرازيل، صاحبة أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، إلى الاستفادة من تقنية الجيل الخامس للهاتف المحمول لتسريع تطوير قطاعي الصناعة والأعمال الزراعية، وتوفير الإنترنت فائق السرعة للهواتف المحمولة. يبلغ عدد سكان البلاد 213 مليون نسمة.

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