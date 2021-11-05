تركيا تدعو الأطراف الإثيوبية للحوار وتؤكد استعدادها لتقديم الدعم هناك

أعربت الخارجية التركية عن قلقها تجاه تصاعد الأحداث بالأراضي الإثيوبية، كما دعت إلى وقف إطلاق النار بشكل سريع، مؤكدة استعدادها لتقديم كافة أنواع الدعم.

أنطاكيا - سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن الخارجية، اليوم الجمعة، أن "أنقرة تعرب عن قلقها حيال الاشتباكات المتصاعدة في إثيوبيا "، وتابع البيان "نحث على وقف فوري لإطلاق النار من أجل إيقاف عاجل للعنف.. وندعو إلى إحلال السلام والاستقرار وندعو الأطراف إلى الحوار".

كما دعت الخارجية في بيانها جميع الأطراف في إثيوبيا للحوار، مؤكدة على "استعدادها لتقديم كل أنواع الدعم لإثيوبيا بما في ذلك إقليم تيغراي".

وأوضح البيان أن المساعدات التركية تأتي لـ "دعم الجهود المبذولة للحفاظ على السلام والاستقرار هناك".

أعلنت الحكومة المركزية حالة الطوارئ في البلاد، وطالبت سكان العاصمة بحمل السلاح والاستعداد للدفاع عن أحيائهم، فيما سارعت دول ومؤسسات دولية لتحذير مواطنيها وموظفيها من تدهور الوضع الأمني في البلاد ودعتهم إلى سرعة المغادرة.

اشتعل الصراع في البداية بين الحكومة الفيدرالية وجبهة تحرير تيغراي التي هيمنت على الحياة السياسية في البلاد طيلة عقود، عندما اتهمتها أديس أبابا بمهاجمة مواقع للجيش في الشمال، العام الماضي، وشنت حملة عسكرية موسعة بدعم من الجيش الإريتري.